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Yerli otomobil nerede üretilecek?

Yerli otomobil nerede üretilecek?
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, yerli otomobilin üretileceği yere ilişkin, "Çok sayıda ilden talep var. Karasu ve Sakarya'dan da var. Konya'dan, Manisa'dan İzmir'den var. Bunları değerlendireceğiz" dedi. 
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