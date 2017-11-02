Yerli otomobili üretecek şirketler belli oluyor

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde “Türkiye’nin Otomobili Ortak Girişim Grubu Tanıtım” toplantısı başladı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Ekonomi Başdanışmanı Bülent Gedikli, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şirketleri açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobili üretecek beş şirketi açıklayacağı “Türkiye'nin Otomobili Ortak Girişim Grubu Tanıtım” toplantısında konuşuyor. İşte Erdoğan’ın açıklamalarında satırbaşları:

‘İLK OTOMOBİLİN TALİPLİSİ BENİM’

Türkiye’nin otomobili için elini taşın altına koyan babayiğitlerimizi ilan edeceğimiz bu toplantının, ülkemize, sektörümüze, girişim grubunu oluşturan şirketlere hayırlı olmasını diliyorum. Merhum Muhammet Ali, “Hayal gücü olmayan insanın kanatları yoktur” diyor. Biz de markası Türk, tasarımı Türk, üretimi Türk, pazarlaması Türk bir otomobile sahip olma hayalimiz vardı. Aslında bu bizimle birlikte milletimizin de hayali.

91 bin otomobilin satıldığı 2001’de böyle bir girişimin ekonomik bulunmaması gayet normal, ancak 2017 yılın 720 bin satışa ulaşıldığı için bu artık bir gereklilik.

Engellerin aşılması noktasında Cumhurbaşkanı olarak bizzat yanınızda yer alacağımı belirtmek isterim. Hatta gerekiyorsa Cumhurbaşkanlığında da bir ekibi görevlendireceğimi belirtmek istiyorum.

Madem ki bu babayiğit arkadaşlarımız ellerini taşın altına soktular bizlere de destek vermek düşer. İlk otomobilin bedelini ödemek şartıyla da ilk taliplisi benim.

‘HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERECEĞİMİZDEN EMİN OLUN’

Bugün burada atılacak imzalar, dönüşümü yakalama kararımızın nişanesi olacaktır. Üretilecek otomobilin de geleceğin ihtiyaçlarına uygun olacağından şüphe duymuyoruz. Bununla birlikte bu otomobil tüm türkiyenin birikimi ile ortaya çıkacaktır. Bu ürünü çevremizden başlayarak dünyaya pazarlanması konusunda her türlü desteği vereceğimizden emin olabilirsiniz.

Bu proje için daha önceleri başkaları aynı kararlığı göstermiş olsaydı, onların da yanında yer alırdık. Savunma Sanayii’nden iletişim sektörüne, yapay zekaya kadar her alanda Türkiye’nin yeni yatırımlara ihtiyacı var.

GEDİKLİ AÇIKLADI

Cumhurbaşkanı Ekonomi Başdanışmanı Bülent Gedikli, sosyal medya hesabı üzerinden, “5 babayiğit Anadolu Grubu, BMC, Kıraça Holding, Turkcell ve Zorlu Holding, İlk yerli otomobilimiz için imzalar atılıyor.Allah utandırmasın!” açıklamasını yaptı. Böylece yerli otomobili üretecek olan beş şirket belli oldu.

BİNLERCE VATANDAŞIMIZA İŞ SAĞLAYACAK’

Başbakan Yıldırım Türkiye’nin Otomobili Ortak Girişim Grubu Tanıtım Toplantısı’ında açıklamalarda bulundu. Başbakan Yıldırım’ın açıklamalarındn satırbaşları:

Bugün ülkemiz için ekonomimiz için önemli bir proje için bir araya geldik. Cumhurbaşkanımızın yerli marka otomobil için artık vaktin geldiğini söylemesi etkili oldu. Bu önemli projenin iş dünyamıza da yeni bir heyecan getireceğinden endişem yok. Ülkemizde 15 yıldır gerçekleştirdiğimiz ekonomik büyümeyi büyük projelerle taçlandırdık.

İSTİHDAMIN YÜZDE 6’SI OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE

Son 10 yılda ihracatımız içinde otomotiv sanayi payı yüzde 17 seviyelerinde ulaştı. Türkiye’nin otomobil yapamaması söz konusu olamaz. Bu iş ekonomik ölçeği bulma meselesidir. Türkiye’de Ar-Ge merkezleri içerisinde 83 tane merkez var. Otomotiv sanayi üretiminin imalat sanayi üretimi içindeki payı da yüzde 8 seviyesinde. İstihdamın yüzde 6’sı otomotiv sektöründe.

‘BAŞARILAR DİLİYORUM’

Ülkemizin ekonomik sıçramayı gerçekleştirmek için önemli gördüğümüz yerli otomobilin başlangıcını resmen yapmış bulunuyoruz. Değerli katılımcılar 15 yıldır karşılaştığımız onca engele rağmen Türkiye büyümeye devam ediyor. Hayatın her alanında önemli atılımları gerçekleştirdik. Rekorlara imza attık. Atılan bu adımın hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Ortak girişim grubuna başarılar diliyorum. Bu proje bir değil binlerce vatandaşımıza iş sağlayacak. Allah emeklerinizi zai etmesin. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

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