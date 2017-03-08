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"Yeşil kategori"de aranıyordu etkisiz hale getirildi

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"Yeşil kategori"de aranıyordu etkisiz hale getirildi
Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda aralarında "yeşil kategori" listesinde aranan Erhan Siser kod adlı Edip Yetüt'ün de bulunduğu 10 terörist etkisiz hale getirildi.

Diyarbakır'ın Lice ile Bingöl'ün Genç ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda 10 terörist etkisiz hale getirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik TSK, emniyet unsurları ve güvenlik korucularının katılımıyla başlatılan "Bayrak-41 Şehit Jandarma Tolga Topçuoğlu Operasyonu" ile eş zamanlı olarak Bingöl 49. Komando Tugay Komutanlığınca Genç ilçesi kırsalında "Şehit Binbaşı Turgay Çelik" operasyonu gerçekleştiriliyor.

Olumsuz hava şartlarına rağmen Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı emir komutasında sürdürülen operasyonlarda, 7 Mart saat 19.00 itibarıyla aralarında "yeşil kategori" listesinde aranan Erhan Siser kod adlı Edip Yetüt'ün de bulunduğu 10 terörist etkisiz hale getirildi.

Operasyonda iki M-16, 6 kalaşnikof, bir dragunov keskin nişancı tüfeği, bir biksi makineli tüfek, 23 şarjör, 120 fişek, 7 el bombası, bir tabanca, bir el telsizi ve çok sayıda örgütsel dokümanın ele geçirildi.

Ayrıca narkoterörle mücadele kapsamında 872 kilogramı toz, 514 kilogramı da kubar olmak üzere bin 386 kilogram esrar ele geçirildi.

Lice ilçesi Akçabudak Köyü Dergan mezrasında terör örgütü mensuplarınca yasa dışı olarak oluşturulan park bölgesinde iş makinesiyle yapılan kazı çalışmalarında toprağa gömülü 6 bidon içerisinde yaklaşık 650 kilogram muhtelif yiyecek elde edildi.

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