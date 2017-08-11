Yeşilçam'ın efsane ismi hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın efsane isimleri ile çok sayıda filmde rol alan oyuncu Seyfettin Karadayı hayatını kaybetti.

Kemal Sunal'la 12 filmi olan ve 750 sinema filminde rol alan Yeşilçam'ın usta isimlerinden oyuncu Seyfettin Karadayı, 94 yaşında hayatını kaybetti.



Oyuncu, yarın Levent Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazı sonrası, Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek

SEYFETTİN KARADAYI KİMDİR

Seyfettin Karadayı, 1923'te İstanbul’da doğdu. Kara Harp Okulu'ndan mezun olan sanatçı, uzun yıllar görev yaptıktan sonra 46 yaşında albaylıktan emekli oldu.

Metin Film'in sahibi Işık Toraman, bir film için Karadayı'ya prodüksiyon teklifi götürdü. Teklifi kabul eden sanatçı, filmde oynadığı "Keşiş" rolü ile Yeşilçam hayatına başlamış oldu.

Sanatçı Karadayı, 1970'li yıllardan itibaren 750'yi aşkın filmde ve çok sayıda televizyon dizisinde rol aldı.