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"Yetki sahipleri hesap vermiyor, görevlerinden çekilmiyor!"

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"Yetki sahipleri hesap vermiyor, görevlerinden çekilmiyor!"
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İstanbul'daki terör saldırısına ilişkin, "Ülkemize duyduğumuz sonsuz güven ve sevgiyi sarsmayı hedef alan terör örgütleri amaçlarına ulaşamayacaklardır." değerlendirmesinde bulundu.

CHP'nin basın biriminden yapılan yazılı açıklamaya göre, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Ortaköy'deki terör saldırısı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Bir eğlence mekanına yönelik terör saldırısını lanetleyen Kemal Kılıçdaroğlu, mesajında şunları kaydetti:

"İlk açıklamalara göre, yeni yıla umutla giren biri polis, 39 vatandaşımızı ve yabancı konuklarımızı kaybettik. Doğrudan gündelik hayatımıza ve yaşam alışkanlıklarımıza saldıran, ülkemize duyduğumuz sonsuz güven ve sevgiyi sarsmayı hedef alan terör örgütleri amaçlarına ulaşamayacaklardır. Terör örgütlerini, toplumsal dayanışmamız, köklü demokrasimiz ve laik aklın eşsiz birikimiyle bertaraf edeceğiz. 

Ülkemiz, uzun süredir terör örgütlerinin açık hedefi haline gelmiş durumdadır. Hükümet hangi adımları atıyor olursa olsun, terör saldırıları engellenememektedir. Her terör saldırısı sonrası yapılan açıklamalar ve alındığı, alınacağı söylenen önlemler adeta terör örgütlerine bir sonraki saldırıları için cesaret vermektedir. Bu durumun nedeni hükümetin akılcı, bilimsel, sürdürülebilir ve milli bir terörle mücadele politikasının bulunmamasıdır. Öte yandan, terör saldırıları sonrasında ahlaki ve vicdani bir yükümlülük gereği yetki sahiplerinin hesap vermiyor, görevlerinden çekilmiyor oluşları da mücadelede zaaf yaratmaktadır."

Kılıçdaroğlu, mesajında saldırıda hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara şifa dileklerini iletti.

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