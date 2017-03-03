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YGS 2017 sınav giriş belgesi nasıl alınır?

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YGS 2017 sınav giriş belgesi nasıl alınır?
Üniversite adayları için zorlu sınavın ilk kısmı yaklaşırken, ÖSYM sınav giriş yerlerini açıkladı ve sınava giriş belgelerini adayların erişimine açtı. İşte sınava girebilmek için zorunlu olan giriş belgesinin çıktısının alınması ile ilgili detaylar...

Üniversite adayları için sınav heyecanının başlamasına az bir süre kaldı. ÖSYM adaylarının YGS’ye girecekleri sınav merkezleri belli olurken sınava giriş belgeleri de yayımlandı. Adayların sınava girebilmesi için, sınav merkezi ve kimlik bilgilerinin olduğu sınava giriş belgesinin salonda yanlarında olması zorunlu. Peki 2017 YGS için sınava giriş belgesi nasıl alınıyor?

SINAVA GİRİŞ BELGESİNİN ÇIKTISININ ALINMASI

AİS’e girdiğinizde sayfada sınava giriş belgesinin dökümünü 2017 ÖSYS başlığından alınıyor.

2017-ygs-sinava-giris-belgesinin-alinmasi-1-660x402.jpg

Buradaki başlığa tıkladığınızda bir pencere açılacak. Bu pencerede ise sisteme giriş ekranına gitmek için “Sınava giriş bilgilerini gör”e tıklamanız gerekmektedir.

AİS’er giriş ekranında sisteme giriş için ilgili alanlara T.C kimlik numaranızı ve şifrenizi girmeniz gerekiyor. Şifrenizi anımsamıyosanız aynı sayfada şifre alanının altındaki “Şifremi Unuttum” bağlantısına tıklayıp açılan sayfadaki yönergeleri takip edecerek yeni bir şifre alabilirsiniz.

2017-ygs-sinava-giris-belgesinin-alinmasi-3-660x180.jpg

Sisteme giriş yaptıktan sonra karşınıza sınava giriş belgeniz çıkacak. Bu sayfadan çıktı alabilirsiniz veya belgeyi PDF olarak kaydedebilirsiniz.

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