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YGS başvuruları ne zaman başlıyor?

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YGS başvuruları ne zaman başlıyor?
ÖSYM, 2017 yılı YGS başvuru tarihini açıkladı. Milyonları ilgilendiren YGS sınavı başvuruları ne zaman yapılacak? YGS başvuruları nereden ve nasıl yapılacak?

2017-Yükseköğretime Geçiş Sınavı başvuruları, 4-18 Ocak 2017 tarihleri arasında yapılacaktır. Başvurular, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr/ internet adresinden yapılacak. İnternet aracılığıyla bireysel başvuru 18 Ocak 2017 tarihinde, saat 23.59’da sona erecektir.

2017 YGS NE ZAMAN YAPILACAK?

Üniversite hayali kuran milyonlarca öğrenci 12 Mart 2017 Pazar günü YGS'ye girecekler. Bu sınavın sonuçları ise 28 Mart 2017 tarihinde ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr/ internet adresinden duyurulacak.

YGS'YE KİMLER BAŞVURABİLİR?

2016-2017 öğretim yılında ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme veya ilgili kurumlarca yapılacak özel yetenek sınavı sonucu yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemine alınacak tüm adaylar 2017-ÖSYS’ye başvuru yapmak zorunda. Sınavsız geçiş de dahil başvuru yapacaklar şöyle sıralanıyor.

2015-2016 öğretim yılında lise veya dengi okullar ile açık öğretim lisesi son sınıfında okuyanlar,

Lise son sınıfta beklemeli olanlar,

Lise mezunları,

Ortaöğrenimlerini yurtdışında tamamlayıp durumları yukarıdakilerden birine uyanlar,

YGS’ye girmeden yalnızca sınavsız geçiş hakkından yararlanmak isteyenler.

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