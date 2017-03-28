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YGS bugün açıklanacak

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YGS bugün açıklanacak
YGS sonuçları açıklandı mı? Üniversite adaylarının büyük bir heyecan ve umutla beklediği gün geldi çattı. YGS sonuçları bugün açıklanıyor.

Üniversite hayali ile yanıp tutuşan yüz binlerce adayın beklediği gün sonunda geldi. 12 Mart Pazar günü gerçekleşen YGS’nin sonuçları bugün açıklanıyor. ÖSYM’den henüz YGS sonuçlarının açıklanacağı saat ile ilgili bir duyuru gelmezken sonuçlar açıklanır açıklanmaz aşağıdaki linkten bilgilerinizi girerek puanınızı öğrenebilirsiniz.

YGS Sonuçları Nasıl Kullanılacaktır?


YGS'de en az bir puan türünde 150 ve üzeri puan alamayan adayların, YGS puanları ile bir yükseköğretim programını tercih etme hakları bulunmamaktadır. YGS puanı 150'nin altında olan adaylar için ilgili yerleştirme puanı (Y-YGS)  hesaplanmayacaktır.


YGS'de 150,00000-179,99999 arası puan alan adaylar, sadece ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir. Bu adayların LYS'lere girme hakları bulunmamaktadır. YGS puanlarından en az biri 180 ve daha fazla olan adaylar, LYS'lere girme hakkı kazanacaktır.


YGS'de 180 ve üzeri puan alanlar, hem ön lisans programlarını hem de YGS puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih edebileceklerdir. Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de YGS puanlarından en az birinin 150 ve üzeri olması gerekir.
Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlarda engelli öğrenciler için (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, otizm spektrum bozukluğu), engelli olduklarını belgelemeleri kaydıyla, YGS puanlarından en az birinin 100 ve üzerinde olması gerekmektedir.


YGS SONUÇLARI NASIL DUYURULACAKTIR?

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar YGS sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir. YGS sonuçları, LYS sonrasında internetten duyurulacak olan sınav sonuç bilgilerinde de yer alacaktır. Sınava ilişkin bir dava söz konusu olduğu takdirde mahkemece bir karar verildikten sonra sonuçlar açıklanacaktır.

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

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