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YGS ne zaman açıklanacak ÖSYM yanıtladı

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YGS ne zaman açıklanacak ÖSYM yanıtladı
GS sınav sonuçlarını heyecanla bekleyen öğrenciler ÖSYM'den gelecek açıklamayı bekliyordu. hürriyet.com.tr konu hakkında ÖSYM'den YGS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt aldı. İşte ÖSYM'den gelen son dakika YGS açıklaması

YGS sınav sonuçları için beklenen gün geldi. ÖSYM, YGS sonuçlarının bugün açıklanacağını duyurmuştu. Öğrenciler sabahtan bu yana merakla bekliyor ancak sonuçlar henüz açıklanmadı. hurriyet.com.tr konuyu ÖSYM'ye sordu... İşte ÖSYM'den gelen son dakika YGS bilgilendirmesi...

BUGÜN MUTLAKA AÇIKLANACAK

Hürriyet'in haberine göre; ÖSYM Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Işıl Beşoğul şu açıklamayı yaptı:“Sitedeki yoğunluk nedeniyle veri girişinde sorun yaşıyoruz. Gün içinde mutlaka açıklanacak. Herhangi bir aksilik yok. Adayların siteye yüklenmemelerini rica ediyoruz. İnternet sitemiz biraz rahatlarsa veri girişini tamamlayacağız”

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