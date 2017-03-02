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YGS sınav giriş yerleri açıklandı!

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YGS sınav giriş yerleri açıklandı!
YGS sınav giriş yerleri ÖSYM'nin resmi sitesinden adayların erişimine açıldı.

Üniversiteye girişin en önemli ayağı olan YGS 12 Mart Pazar günü yapılacak. Sınav öncesi adaylar sınav giriş yerlerini merak ederken ÖSYM bugün yaptığı duyuru ile YGS giriş belgesini adayların erişimine açtı. Yüz binlerce aday bu duyurunun ardından siteye akın etti.

SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edineceklerdir.

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