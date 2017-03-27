YGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

2017 YGS sınav sonuçları için gözler artık ÖSYM'ye çevrilmişken, kurum sınav takvimi içerisinde sonuçların hangi tarihte yayınlayacağını önceden duyurdu.

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, sonuç tarihini açıkladıktan sonra gözler LYS sınavına çevrilecek. LYS sınavı için başvuru tarihleri ÖSYS kılavuzunda yayınlanırken, ilk sınavda 180 puan alamayan öğrenciler ikinci sınava giremeyecekler. Öğrencilerin en çok merak ettiği kısa cevaplı sorular nasıl çıkacak sorusuna kurum cevap veriyor. Kısa cevaplı sorular dört yanlış bir doğru sistemi dışında olacak. Sınava giremeyenler ise raporu bekliyor. Rapor 15 dakika kuralını Anayasaya aykırı olarak açıklanırsa, kurum tekrardan sınav yapabilir. İşte sınava dair önemli ayrıntılar...

Sınavın açıklanmasına bir günden daha az bir zaman kaldı. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi sınav takviminde sonuç tarihlerini yayınladı. Öğrencilerin sabırsızlıkla beklediği sonuçlar yarın açıklanırken, saat konusunda bir bilgi verilmedi. 2016 yılında sınav sonuçları sabah 08:00'de yayınlanmıştı. Sınav sonuçları sadece kurumun kendi sonuç sayfasında yayınlanacaktır. Öğrencilerin en çok merak ettiği sorular ve cevaplar sınava bilgiler haber içeriğimizde yer almaktadır. LYS sınavına dair tüm bilgiler (başvuru tarihleri, sınav ücretleri, sınav saati, kısa cevaplı sorular) içeriğimizde yer alırken, sınava giremeyenler Kamu Denetçiliği Kurum raporunu bekliyor. Rapora göre sınava giremeyenlerin akıbetleri belli olacaktır.

Sonuçların açıklanacağı tarih: 28 Mart 2017. Kurum saat konusunda bir açıklama yapmadı.