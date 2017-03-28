YGS sonuçları açıklandı
2017 Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) sonuçları bugün itibariyle ÖSYM'nin resmi internet sitesinden açıklandı. Adaylar TC Kimlik Numaraları / YU Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM AİS üzerinden YGS sonuçlarını görüntüleyebilmekte. Adayların şimdi önünde iki seçenek bulunuyor. Adayların hedef bölümleri YGS puanıyla öğrenci alıyorsa, elde ettikleri sonuçlara tercih döneminde üniversite tercihlerinde bulunabilecekler.
LYS İÇİN MARATON DEVAM EDİYOR
LYS puan türü ile tercih yapacak öğrenciler için maraton devam ediyor. LYS sınav takvimini ÖSYM dönem başında açıklamıştı. Aday öğrenciler için kalan süreç oldukça önemli. Uzmanlar öğrencilerin düzenli çalışmaları ve motivasyonlarını kaybetmemeleri için uyarılarda bulunuyor.
LYS-4: 10 Haziran 2017
LYS-1: 11 Haziran 2017
LYS-2: 17 Haziran 2017
LYS-5: 17 Haziran 2017
LYS-3: 18 Haziran 2017
YGS Sonuçları Öğrenme
Adaylar YGS sonuçlarını öğrenmek için https://sonuc.osym.gov.tr/ adresine giriş yapmaları gerekmektedir. Ardından öğrenciler TC Kimlik Numaraları / YU Numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak YGS sonuç belgelerine erişim sağlayabilmekteler.
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