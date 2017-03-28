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YGS sonuçları açıklandı

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YGS sonuçları açıklandı
YGS sonuçları, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden adayların erişimine açıldı. 21 Mart tarihinde Türkiye genelinde gerçekleştirilen YGS sınav sonuçları merakla bekleniyordu. YGS sonuçları bugün 17:15 saati itibariyle açıklandı.

2017 Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) sonuçları bugün itibariyle ÖSYM'nin resmi internet sitesinden açıklandı. Adaylar TC Kimlik Numaraları / YU Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM AİS üzerinden YGS sonuçlarını görüntüleyebilmekte. Adayların şimdi önünde iki seçenek bulunuyor. Adayların hedef bölümleri YGS puanıyla öğrenci alıyorsa, elde ettikleri sonuçlara tercih döneminde üniversite tercihlerinde bulunabilecekler.

LYS İÇİN MARATON DEVAM EDİYOR

LYS puan türü ile tercih yapacak öğrenciler için maraton devam ediyor.  LYS sınav takvimini ÖSYM dönem başında açıklamıştı. Aday öğrenciler için kalan süreç oldukça önemli. Uzmanlar öğrencilerin düzenli çalışmaları ve motivasyonlarını kaybetmemeleri için uyarılarda bulunuyor.

LYS-4: 10 Haziran 2017

LYS-1: 11 Haziran 2017

LYS-2: 17 Haziran 2017

LYS-5: 17 Haziran 2017

LYS-3: 18 Haziran 2017

YGS Sonuçları Öğrenme

Adaylar YGS sonuçlarını öğrenmek için https://sonuc.osym.gov.tr/ adresine giriş yapmaları gerekmektedir. Ardından öğrenciler TC Kimlik Numaraları / YU Numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak YGS sonuç belgelerine erişim sağlayabilmekteler. 

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