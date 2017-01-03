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YGS ve LYS'de yeni düzenleme

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YGS ve LYS'de yeni düzenleme
ÖSYM yetkililerinden alınan bilgiye göre, başvuruları 4 Ocak’ta başlayacak ve 18 Ocak'ta sona erecek Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve haziranda yapılacak Lisans Yerleştirme Sınavı’yla (LYS) ilgili önemli bir karar alındı.

ÖSYM sınavlarında, başlama saatinden sonra sınav salonuna alınan adayların, diğerlerinin dikkatini dağıtacak şekilde gürültü yapması, sınav kurallarının iş ve işlem takip formunun okunmasından sonra salona geldikleri için yasaklı eşya ve diğer kurallar ile ilgili son hatırlatmaları duymaması ve salonda düzenin bozulmasına yol açmaları sebebiyle, sınav binalarına giriş saatleri yeniden düzenlendi.     

Buna göre, adayların sınav binasına alınma işleminin başlama saatinden 15 dakika önce sonlandırılmasına karar verildi. Adaylar, YGS'de ve LYS'nin sabah oturumlarında sınav binalarına en son saat 09.45'te giriş yapabilecek. LYS'nin öğleden sonraki oturumlarında ise adaylar en geç saat 14.15'te sınav binalarına alınacak. Bu saatlerden sonra gelen adaylar sınav binalarına alınmayacak.

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