YGS’de başarıya götüren taktikler

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Rehberlik Koordinatörü Murat Acet, Yükseköğretime Geçiş Sınavına (YGS) sayılı günler kala, sınava girecekler için önemli tavsiyelerde bulundu.

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Rehberlik Koordinatörü Murat Acet, Yükseköğretime Geçiş Sınavına (YGS) sayılı günler kala, hazırlık süreci kadar sınav anında belirlenecek strateji ve taktiklerin de başarıyı doğrudan etkilediğini söyledi. “Elinizden gelenin en iyisini yapabileceğiniz düşüncesiyle sınava girin ve başlayın” diyen Acet, 12 Mart Pazar günü yapılacak olan YGS sırasında dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

ÖNCE HANGİ TEST?

‘Sınava hangi testten başlamalıyım’ sorusunun öğrenciden öğrenciye değişen bir konu olduğunu, öğrencilerin bu durumu deneme sınavları ile keşfedip kendilerine bir yol haritası çizebileceklerini vurgulayan Acet: “Sınava başarılı olduğunuz aynı zamanda size puan getirisi fazla olan testten başlamanız sizi hem morallendirecek hem de zamanı doğru kullanmanız açısından büyük avantaj sağlayacaktır. Örneğin TM puan tercihleriyle yerleşmek isteyen bir öğrencinin Matematik ya da Türkçe testleriyle başlaması, sonra Sosyal testiyle devam ederek zaman durumuna göre Fen testiyle sınavı sonlandırması oldukça makul görünmektedir" ifadelerini kullandı.

"SORULARI İYİ OKUYUN VE ANLAYIN; ÖNYARGILI OLMAYIN"

Soruları doğru okumak ve anlamanın önemine dikkat çeken Acet, “Soru kökünde ne istendiğine dikkat edin. Olumlu-olumsuz, ulaşılır- ulaşılmaz, getirilir- getirilemez ifadelerini dikkate alın ve sizi çözüme götürecek ipuçları ve vurguların altını çizin. Soruları daha iyi anlamak adına çok fazla okuyarak zihninizi karıştırmayın ve hepsinden önemlisi sakın ola soruları kendi mantığınız ve anlayışınız çerçevesinde yorumlamayın. Böylesi bir tavır bizi çözümden ve doğru seçenekten uzaklaştıracaktır.” dedi. Murat Acet birçok öğrencinin uzun soruları karmaşık ve zor olduğunu düşüncesiyle çözmediğini ya da bu sorular üzerinde çok zaman harcadıklarını belirterek “Dikkatli bir okuma ve algılama ile birçok sorunun çözüm aşamaları oluşturulabilir ya da turlama tekniği yöntemiyle ikinci tura bırakılarak sınavın bütününe zarar vermesi engellenebilir. Bu konuyla ilgili son uyarımız aynı testlerde yer alan zorluk derecesi birbirinden farklı soruların puan getirisinin aynı olması” dedi.

"TURLAMA VE KODLAMA TEKNİĞİ KULLANIN"

YGS’de istenen sonuçları elde etmek için iyi bir taktik belirlenmesi gerektiğini de kaydeden Acet, “Turlama tekniği, normal ve kolay soruların çözülerek testlerin tamamlanması; zor ve çok zor soruların ikinci tura bırakılmasına dayanır. Teknik iyi uygulanırsa sınavın %75’e yakın kısmı, zaman doğru biçimde kullanılarak üst performansla tamamlanabilir. Ancak bu performansın cevap kâğıdına da doğru kodlanması hayati önem taşımaktadır. Bu konuda öncelikle bilgi düzeyiniz ve sorunun zorluk derecesi ne olursa olsun tüm seçenekleri okumadan ve cevaptan emin olmadan işaretleme yapmayın.Cevap kağıdına işaretleme konusunda gruplama mantığını kullanabilirsiniz. Her cevabın tek tek optiğe işaretlenmesinde dikkatiniz dağılabilir ve zaman kaybı yaşayabilirsiniz. Bunun yerine belirli sayıda ya da sayfa bitimlerinde cevapları optiğe işaretlemek hem size kısa molalar sağlayacak hem de yaşanması olası zaman kayıplarının önüne geçecektir” şeklinde konuştu.

YA YAPAMAZSAM!

Öğrencilerin sınav süresince bazen ritimlerinin düştüğüne, dikkatlerinin dağılarak zorlandıkları anlar olabileceğine de dikkat çeken Acet, sınavı bir futbol karşılaşmasına benzeterek 90 dakika boyunca aynı performansla koşmanın mümkün olmayacağını söyledi. Acet bu tip durumlar için küçük ama yararlı ipuçları verdiği konuşmasında: “Sınavın zeka ve kişiliğinizi değil belirli zamanlarda edindiğiniz yetenek, bilgi ve çalışma alışkanlıklarınızı ölçtüğünü hiç aklınızdan çıkarmayın.Amacınıza ulaşmak için yarışın devam ettiğini ve hiçbir şey için geç kalmadığınızı bilin.Sınav anında yorulan ve gerilen bedeninizi rahatlatmak için küçük-kısa molalar verin; özellikle testler arasındaki geçişlerde gözlerinizi dinlendirmek, duruşunuzu düzeltmek, kol-bacak kaslarınızın rahatlaması için küçük egzersizler yapmak iyi gelecektir.Stres anındaki telaşlanma ve gerginliği gidermenin en etkili yollarından biri de doğru nefes almaktır. Burnunuzdan alarak ağzınızdan vererek tekrar edeceğiniz nefes egzersizleri bedensel ritminizi yeniden bulmanızı sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.