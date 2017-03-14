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YGS'de kopya çekmek istediler

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YGS'de kopya çekmek istediler
Şanlıurfa'da YGS'de dijital cihazlar yardımıyla kopya çekmeye çalışan 5 kişi polise yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, hafta sonu yapılan YGS'ye giren Mehmet K, İbrahim Ş, Mehmet G, Mesut T. ve Beytullah B'nin dijital haberleşme cihazları yardımıyla kopya çekmeye çalıştığı belirlendi.



AYAKKABI TABANINA GİZLEMİŞLER

Gözaltına alınan ve Emniyet Müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerin üst aramasında cep telefonları, bluetooth cihazını sabitleyen kol bandı, 4 ayakkabı tabanına gizlenmiş düzenek ve not kağıtları ele geçirildi.

Şahısların, bluetooth cihazını kollarındaki serum kelebeği setinin altına gizlediği tespit edildi.

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