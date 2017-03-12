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YGS'ye geç kalanlar gözyaşlarını tutamadı

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YGS'ye geç kalanlar gözyaşlarını tutamadı
YGS (Yükseköğretime Geçiş sınavı) bugün düzenleniyor. YSG saat 10.00'da başladı. ÖSYM tarafından bu sene ilk defa uygulanan sisteme göre YGS’ye 9:45’ten sonra öğrenci kabul edilmedi. YGS'ye yetişemeyen öğrenciler gözyaşlarına boğuldu.

Üniversitelere öğrenci yerleştirmek amacıyla düzenlenen sınavın birinci aşaması olan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) saat 10.00'da başladı. Peki, YGS kaç saat sürecek? Sınav 2 saat 40 dakika sürecek ve 12.40'ta bitecek. 

Bu yıl 2 milyon 265 bin 902 adayın başvurduğu YGS, 7 bin 646 binada 350 bin sınav görevlisi ile gerçekleştiriliyor. 
Erken saatlerden itibaren sınava girecekleri binalara gelen adaylar, kimlik kontrolü yapılarak ve güvenlik kontrolünden geçirilerek sınav salonlarına alındı. Sınav binalarının kapıları saat 09.45'te kapatılarak, bu saatten sonra gelenler alınmadı. 

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Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
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