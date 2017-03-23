CHP Hatay Milletvekili Yarayıcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Başdanışmanı olan Türkiye Varlık Fonu A.Ş Yönetim Kurulu üyesi Yiğit Bulut’a tahsis edilen 850 bin TL’lik lüks makam aracını TBMM gündemine taşıdı.

Yiğit Bulut'a tahsis edilen 850 bin TL'lik araba Meclis'i karıştırdı...

CHP Hatay Milletvekili Hilmi Yarayıcı, Başbakan Binali Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına konuyla ilgili yazılı soru önergesi verdi.

Yarayıcı, Sayıştay denetimi dışında tutularak kurulan ve Türk Hava Yolları’ndan Ziraat Bankası’na kadar birçok kuruluşu bünyesinde barındıran Türkiye Varlık Fonu’nun gelirlerinin net bir şekilde belirtilmesine karşın giderlerinin net bir şekilde belirtilmediğini ifade etti.

Yönetim Kurulu Başkanlığına Cumhurbaşkanı danışmanı Yiğit Bulut’un, diğer yönetim kurulu üyeliklerine de Cumhurbaşkanına yakın isimlerin atandığına dikkat çeken Yarayıcı bu durumun “Cumhurbaşkanı denetiminde bir fon oluşturulduğu” algısını güçlendirdiğini belirtti.

850 BİN TL’YE MAKAM ARACI

Yarayıcı, bu fonun Türkiye ekonomisine katkısından çok, keyfi yapısıyla ekonomide bir kara delik olacağı endişesini dile getirerek “Nitekim bu keyfiliğin ilk örneklerinden birisi Fona devredilen şirketlerden biri üzerinden Fon başkanı Yiğit Bulut’un kullanımına sunulmak amacıyla piyasa değeri 850 bin TL olan Audi A8 marka bir aracın tahsis edildiği iddiasıdır” dedi.

Yarayıcı, Başbakan Yıldırım’a şu soruları yöneltti:

-Türkiye Varlık Fonu’nun kuruluşundan bu yana giderleri ne kadardır ve bu giderler nerelere harcanmıştır?

-Fon bünyesinde bulunan kuruluşlarca makam aracı olarak kaç araç alınmıştır?

-Fon bünyesinde bulunan bir kuruluş üzerinden Fon Yönetim Kurulu Başkanının kullanımı için piyasa değeri 850.000,00 TL olan Audi A8 marka bir aracın alımı yapılmış mıdır?

-Yapılmış ise aynı zamanda Cumhurbaşkanı danışmanı olması sebebiyle zaten bir makam aracına sahip olan Yiğit Bulut’a bu kadar lüks bir aracın daha alınması hangi ihtiyaçtan kaynaklanmıştır?