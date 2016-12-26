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Yıldırım: "15 Temmuz'un beterini görürsünüz"

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Yıldırım: "15 Temmuz'un beterini görürsünüz"
Başbakan Yıldırım, "Ülkemize, içeride ve dışarıda zarar vermeye çalışan terör örgütleri, onların sırtını sıvazlayanlar şunu iyi bilsinler ki 15 Temmuz'dan ders almadıysanız daha da beterini görürsünüz." dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Kastamonu'da vatandaşlara hitap etti.

Yıldırım, konuşmasında, "Ülkemize, içeride ve dışarıda zarar vermeye çalışan bu terör örgütleri, onların sırtını sıvazlayanlar şunu iyi bilsinler ki eğer 15 Temmuz'dan ders almadıysanız daha da beterini görürsünüz." dedi.

"Bu ülke, bu millet birbirine kenetlenirse, bu ayyıldızlı bayrağa sahip çıkarsa, hiç ama hiçkimse bize bir şey yapamaz." ifadesini kullanan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Bunu 15 Temmuz'da gördük mü? 15 Temmuz gecesinde bombaların, saldırıların, mermilerin altında şehadet şerbetini içme, gazi olma pahasına ülkemizi alçaklardan koruduk mu? İşte tekrar görev düşerse, herkes bilsin ki 79 milyon ülkesini savunmaya gece gündüz hazırdır."

"Ayrımcılığın, ırkçılığın, bölücülüğün her zaman karşısında olduk"

Başbakan Yıldırım, "Birlik, beraberlik sayesinde ülkemizi parmakla gösterilen ülkeler arasına sokmaya yükseltmeye ant içtik, ahdettik. Herkes bilsin ki bizim siyasetimiz, 81 ilimizin 79 milyon vatandaşımızı kucaklayan bir siyasettir. Ayrımcılığın, ırkçılığın, bölücülüğün her zaman karşısında olduk, karşısında olmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

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