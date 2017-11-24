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Yıldırım: 500 civarında engelli öğretmen atanacak"

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Yıldırım: 500 civarında engelli öğretmen atanacak"
Başbakan Yıldırım, "Önümüzdeki sene içerisinde 500 civarında engelli öğretmen ataması gerçekleştireceğiz." dedi.

Çankaya Köşkü'nde Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen kahvaltıda 81 ilden gelen öğretmenlerle bir araya gelen Başbakan Binali Yıldırım, konuşmasına, ülkenin her köşesinde birer eğitim neferi olarak görev yapan öğretmenleri tebrik ederek, ülkeye nice değer kazandıran emekli öğretmenlere da saygılarını ileterek başladı.

Bugün 1 milyonun üzerinde öğretmen bulunduğuna işaret eden Yıldırım, "Buraya nereden geldik? 500 binden. Bir milyonun üzerine çıktık. Geçen 15 yılda, bizim iktidar dönemimizde 584 bin 288 yeni öğretmen ataması yaptık, eğitim camiamıza kazandırdık. Ayrıca yine bu dönemde 4 bin 522 engelli kardeşimizin de öğretmen mesleğine atamasını yaptık. Bu rakam 2002 öncesi bin 668'di. Önümüzdeki sene içinde de yine 500 civarında engelli öğretmen ataması gerçekleştireceğiz, senenin ilk aylarında." diye konuştu.

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