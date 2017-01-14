Yıldırım: "Anayasa değişikliği darbelerin sonunu getirecek!"

Başbakan Yıldırım, AKP Gençlik Kolları'nın düzenlediği "2.Abdülhamid Han" anma programına katıldı. Yıldırım, "Şimdi 'Anayasa değişikliği ne getirecek?' diyorlar. Anayasa değişikliği darbecilerin sonunu getirecek" diye konuştu.

Başbakan Binali Yıldırım, partisinin Gençlik Kolları tarafından Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 2. Abdülhamid Han'ı anma programına katılarak konuşma yaptı. Yeni anayasa değişikliği teklifinin darbelerin sonunu getireceğini söyleyen Yıldırım şöyle konuştu : "Bakın, yakın tarihimizde 27 Mayıs var, 12 Mart var, 12 Eylül var, 28 Şubat var. Bütün bunlarda millet iradesi maalesef yok edildi, darbeciler kazandı. Ama AK Parti iktidara geldi, 27 Nisan, 17 Aralık, 15 Temmuz, 3 darbe girişiminde de darbeciler kaybetti, millet kazandı. Siz kazandınız. Şimdi 'Anayasa değişikliği ne getirecek?' diyorlar. Anayasa değişikliği darbecilerin sonunu getirecek. Anayasa değişikliği meclis iktidarından millet iktidarına giden yolu açacak. Bu anayasa değişikliğiyle artık 367 saçmalıkları olmayacak. Bu anayasa değişikliğiyle artık cuntacılar iş başına gelme hevesi içerisinde olmayacak."







2010'DA YAPILAN ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN NE DENİLMİŞTİ?



Dönemin Başbakanı Erdoğan'ın 12 Eylül 2010 Referandumu sonrası balkon konuşması:



KAYBEDEN DARBECİ ANLAYIŞ



Bugün evet diyenler de kazanmıştır, hayır diyenler de kazanmıştır. Çünkü ileri demokrasi herkes içindir. İsteseler de, istemeseler de her vesayetçi anlayış kaybetmiştir. Bu akşam kaybeden darbeci anlayış olmuştur. Değişime ve değişimin getireceklerine direnen anlayış kaybetmiştir. 12 Eylül günü Türk demokrasi tarihine bir dönüm noktası olarak geçecektir. Darbe anayasasıyla kirlenen 12 Eylül tarihi veya başlayan süreç bu halk oylamasıyla demokrasi için bir milat olarak tarihe parlak sayfa açmış bu olumsuzluktan kurtulmuştur.



HEVESLERİ KURSAĞINDA KALACAK



Türkiye’de artık zihniyet itibariyle darbe heveslilerinin hevesleri kursağında kalacaktır. Türkiye’de artık milli iradenin gücü her türlü kirli oyunu bozacaktır. Türkiye’de artık değişime engel olanlar hiç birşeyin yanlarına kar kalmayacağını daha iyi anlayacaktır. Türkiye’de artık çetelerden, terör örgütlerinden medet umanlar hayal kırıklığı yaşayacaklardır.