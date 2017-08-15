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Yıldırım Araplaşmaya sessiz, sosyal medyaya tepkili

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Yıldırım Araplaşmaya sessiz, sosyal medyaya tepkili
Arapça eğitim zorunlu hale getirilip, devlet dairelerine Arapça tabelalar asılırken, Başbakan Binali Yıldırım, sosyal medyada kullanılan dili eleştirip "bu işe bir dur deme zamanı geldi" ifadelerini kullandı.

Türkçe'ye yönelik son yıllarda artan sistematik yıpratma çabalarına her geçen gün bir yenisi ekleniyor.

Çözüm sürecinde başlatılan Kürtçeleştirme hareketlerinin yerini Suriye'den gelen mülteciler bahane edilerek Arapçalaştırma aldı.

Türkçe'nin doğru kullanımına ilişkin çok sayıda tepki gelirken son dönemde devlet dairelerine de Arapça tabelalar asılmaya başlandı.

Başbakan Binali Yıldırım ise yaptığın son açıklamayla, sosyal medyada gençler tarafından kullanılan Türkçe'ye eleştiri yapıp "adeta bir kuş dili kullanılıyor. Bu işe bi dur deme zamanı geldi" ifadelerini kullandı.

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Uluslararası Türkçe Yaz Okulu'nun kapanış programında konuşan Yıldırım'ın açıklamaları şöyle:

"Ne yazık ki sosyal medya dili, gençlerimiz arasında geçerli bir yazı, iletişim diline dönüşüyor. Anlamsız kısaltmalar, aralarına serpiştirilen yabancı kelimeler, bozuk cümleler giderek sıradan hale geliyor. Dilimizi kısırlaştıran, nesiller arasındaki iletişimi yok eden, Türkçeden ziyade nevzuhur bir kuş dilini andıran bu çürümeye artık 'dur' deme zamanı gelmiştir."

"Ne yazık ki sosyal medya dili, gençlerimiz arasında geçerli bir yazı, iletişim diline dönüşüyor. Anlamsız kısaltmalar, aralarına serpiştirilen yabancı kelimeler, bozuk cümleler giderek sıradan hale geliyor. Dilimizi kısırlaştıran, nesiller arasındaki iletişimi yok eden, Türkçeden ziyade nevzuhur bir kuş dilini andıran bu çürümeye artık 'dur' deme zamanı gelmiştir."

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