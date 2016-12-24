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Yıldırım: ‘Artık iki ileri bir geri değil vals zamanı’

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Yıldırım: ‘Artık iki ileri bir geri değil vals zamanı’
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'in Ödül Töreni'nde konuşan Başbakan Binali Yıldırım istikrar ve güven vurgusu yaparak, “Mehter gibi iki ileri, bir geri değil Şimdi vals ederek gitmemiz lazım. Hızlı gitmemiz lazım” dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı Ödül Töreni Ataköy Hyatt Regency Hotel'de gerçekleşti. Törende bir konuşma yapan Başbakan Yıldırım, “İş adamlarımızın bu azmi kararlılığı olduğu müddetçe biz her türlü zorluğun üstesinden geliyoruz. Sizlere inanıyoruz, güveniyoruz. Her türlü desteği de vermeye devam edeceğiz. Bizim karşılaştığımız sorunların onda biriyle karşılaşan ülkeler havlu atıyor, hayat duruyor ama Türkiye çok şükür zorluklarda pişe pişe, tecrübe kazana kazana hem ayakta kalmaya devam ediyor hem de yere düşen muhtaç, ihtiyaç sahibi milyonlarca insana da sahip çıkıyor. Türkiye’nin farkı da bu” dedi.

"VALS EDEREK GİTMEMİZ LAZIM"

Başbakan Yıldırım konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Anayasa değişikliğini de tamamlarsak Türkiye istikrar ve güven içerisinde yoluna devam edecek. 16 ayda bakanlar ne yapar, tebrikleri kabul eder brifingleri alır sonra da valizini toplar. Hizmet nerede? Ama biz 14 yılda Türkiye'yi 3’e katladıysak bunun arkasında güven ve istikrar yatıyor. Bunu kalıcı hale getirmemiz gerekiyor. Kimin geleceği önemli değil. İstikrar ve güven kalıcı olsaydı her 10 yılda kazandığımızı sonraki 10 yılda geri kaybetmezdik. Ne oluyor, Mehter gibi. İki ileri bir geri. Eski dönemde fetih yaparken bunu yapmak lazım ama şimdi açığı kapatmamız lazım. Şimdi Vals ederek gitmemiz lazım, hızlı gitmemiz lazım.”

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