Yıldırım BBC'ye konuştu: Ya Buckingham Sarayı bombalanmış olsa?

Başbakan Binali Yıldırım, ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan arasında YPG başlığı ile öne çıkan telefon görüşmesine ilişkin BBC'ye açıklamalarda bulundu

Yıldırım, bu görüşmede, Trump'ın Erdoğan'a, "YPG'ye silah verilmesi yanlış" dediğini söyledi. Yıldırım 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yapılan operasyonlara ilişkin eleştirilere "Ya Buckingham Sarayı bombalanmış olsa?.." yanıtını verdi.

Binali Yıldırım, Trump'ın Türkiye için neyin önemli olduğunu anladığını söyleyerek YPG başlığında şunları açıkladı:

"Bize bunun bir seçim olmadığını gereklilik olduğunu söylediler. YPG ya da PYD ile yapılan işbirliği için bunu söylediler. Bu işbirliğini kabul etmesek de anlayabiliyoruz. Bu geçici bir ilişkiydi. Şimdi bu ilişkiyi bitirme zamanı geldi.Çünkü Deaş hali hazırda yenilmiş durumda.Çünkü Deaş hali hazırda yenilmiş durumda. Bu yüzden Bay Trump silah sağlanmasının yanlış olduğunu söyledi. Bu açıklama görüşmede yer aldı."

Pazar günü geldiği İngiltere'nin başkenti Londra'da BBC'den Lucy Hockings'in sorularını yanıtlayan Başbakan Yıldırım, Soçi'de gerçekleştirilen üçlü zirvede ortaya çıkan "Yeni Plan"a ilişkin de açıklamalarda bulundu. Yıldırım, "Bu plan, Cumhurbaşkanı Esad'ın iktidarda kalmasını öngörüyor. Sizin bu anlaşmaya olan desteğiniz, Suriyeli Kürtlerin taraf olmamasına mı bağlı? sorusuna, "Bizim pozisyonumuz çok net.Terör faaliyetlerine katılan herhangi bir grup, bu görüşmelere katılamaz" dedi.

Yıldırım, Fethullah Gülen'in Türkiye'ye iadesi konusunun görüşmede yer alıp yer almadığına ilişlkin soruya ise şu yanıtı verdi:

"Onların bir takım adımlar atması gerekiyor. Çünkü biz iade için gerekli delilleri ve belgeleri paylaştık. Bizim için her şey çok açık. Hiçbir tereddütümüz ve şüphemiz yok."

'YA BUCKİNGHAM SARAYI BOMBALANMIŞ OLSA?..'

Binali Yıldırım, darbe girişimi sonrası başlatılan operasyonlara ilişkin eleştirilerin hatırlatılması üzerine ise şunları söyledi:

"Biz kanıt olmadan hiçbir insanı tutmuyoruz. Türkiye hukukun üstünlüğünün bulunduğu bir ülke. Ya siz darbe girişimi yaşamış olsaydınız? Buckingham Sarayı bombalanmış olsa? Böyle bir olay yaşanmış olsaydı? Eğer böyle bir şey yaşamış olsanız, bizi anlardınız. Ben dostlarımızın empati yapmasını istiyorum."