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Yıldırım, CIA Başkanı ile görüştü

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Yıldırım, CIA Başkanı ile görüştü
Başbakan Binali Yıldırım CIA Başkanı ile görüştü. Kritik görüşmede ve Gülen'in iadesi konuları görüşüldü.

Başbakan Binali Yıldırım, CIA Direktörü Mike Pompeo'ya, Türkiye'nin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadeleye yönelik yaklaşımını ve bu çerçevede ABD yönetiminden beklentilerini aktardı. Yıldırım, örgüt lideri Fethullah Gülen’in Türkiye'ye iade süreci dahil, örgütün ABD’deki yapılanması ile mücadele konusunda ABD’nin tüm ilgili makamlarından iş birliği talebini tekrarladı

Başbakan Yıldırım, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Direktörü Pompeo'yu Çankaya Köşkü’nde kabul etti. 

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre görüşmede, Türkiye'nin, ABD’de yeni yönetim döneminde iş birliğine verdiği önem vurgulanarak gerek ikili gerek bölgesel çerçevede, terör ve organize suç başta olmak üzere, istihbarat alanında yakın bir çalışma ilişkisi tesisi konusunda ortak yaklaşım paylaşıldı. 

Başbakan Yıldırım, Türkiye'nin FETÖ ile mücadeleye yönelik yaklaşımı ve bu çerçevede ABD yönetiminden beklentilerinin altını çizdi. Yıldırım, örgüt lideri Fethullah Gülen’in Türkiye'ye iade süreci dahil, söz konusu terör örgütünün ABD’deki yapılanması ile mücadele konusunda ABD’nin tüm ilgili makamlarından iş birliği talebini tekrarladı.

Pompeo ise üstlendiği görev çerçevesinde ilk ziyaretlerinden birini Türkiye'ye yaptığını belirterek, Türkiye ile iş birliği içerisinde çalışmaya önem atfettiklerini vurguladı. Pompeo, El Bab’da şehit olan Türk askerleri için taziye ve başsağlığı dileklerini iletti. 

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