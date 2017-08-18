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Yıldırım Cuma namazı sonrası soruları cevapladı

Yıldırım Cuma namazı sonrası soruları cevapladı
Başbakan Yıldırım: "(İspanya'daki terör saldırısı) Bu terör saldırısını şiddetle, nefretle kınıyoruz. İspanyol halkının acılarını paylaşıyoruz."
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