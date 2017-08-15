Yıldırım: Dilimizi kısırlaştıran bu çürümeye artık 'dur' deme zamanı

Başbakan Yıldırım "Dilimizi kısırlaştıran, iletişimi yok eden, Türkçeden ziyade bir kuş dilini andıran bu çürümeye artık 'dur' deme zamanı gelmiştir" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Uluslararası Türkçe Yaz Okulu'nun kapanış programında yaptığı konuşmada "Ne yazık ki sosyal medya dili, gençlerimiz arasında geçerli bir yazı, iletişim diline dönüşüyor. Anlamsız kısaltmalar, aralarına serpiştirilen yabancı kelimeler, bozuk cümleler giderek sıradan hale geliyor. Dilimizi kısırlaştıran, nesiller arasındaki iletişimi yok eden, Türkçeden ziyade nevzuhur bir kuş dilini andıran bu çürümeye artık 'dur' deme zamanı gelmiştir."