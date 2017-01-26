Yıldırım: "En yakınımdaki insanı dinlendiler"

Başbakan Binali Yıldırım, Adli Veri Bankası tanıtım töreninde "17 Aralık’ta benim en yakınımdaki insan için dinleme yapılıyor. İçişleri Bakanlığı'na o dönem söylüyorum, gidiyor ilgili birime, 'böyle bir şey yok' diyor" diye konuştu.

İşte Başbakan Yıldırım’ın burada yaptığı konuşmadan satır başları:

FETÖ’cüler sinsice maalesef 2010 referandumunda sonra yargıyı kendikirli emelleri yolunda kullanma cihetine gitmiştir. 15 Temmuz ile artık bu aymazlık, hukuk tanımazlık zirveye çıktığı.



Trafikte hız felakettir, adalette yargıda hız berekettir. Yargının hal ettiği güveni kazanması için yargılamada hızlanmamız lazım. Geç kalan adaletadalet değildir.



Biz çocukken adalet mülkün temelidir diye sağda solda gördüğümüzde demek adliyeleri bu yüzden bodrum kata yapıyorlar derdik. Ama Allah’a şükür bugün adliye sarayları bulundukları ilin, ilçenin en gösterişli binaları haline geldi. Adalet evi devletin temeli. Adalet olmadan hiçbir şey olmaz.



'17 ARALIK'TA BUNU GÖRDÜK'



Vatandaşın söylediğini söylüyorum. Yargı, soruşturmayı polise, kovuşturmayı da bilirkişiye havale etmiş. Bunun adına da adalet diyorlar. Bu haksızlık.

Soruşturmanın neden polise havale edildiği kanaati var. 17 Aralık'ta bunu gördük. Oradaki dosyalardan savcıların en son haberi oldu. Bu sonunda ortaya çıktı. 17 Aralık’ta benim en yakınımdaki insan için dinleme yapılıyor. Bunu bir şekilde öğreniyorum. İçişleri Bakanlığı'na o dönem söylüyorum gidiyor ilgili birime, “böyle bir şey yok” diyor. Adalet bakanına söylüyorum “efendim böyle bir şey yok” diyor. Bir daha bakıyorlar yok… UYAP’a bakıyorlar yok. Polisin dosyalarına bakıyorlar yok. 2 gün sonra bu dinleme kesiliyor. Sonra 2. hakimlikten yapılan bu dinleme 4. hakimlikten tekrar başlıyor.



Arkadaşları tekrar yola çıkartıyoruz bir şey yok. O dosya 17 Aralık’ta karşımıza çıkan dosya. Ne UYAP’a veriyor ne kollukta bir soruşturma numarası veriyor. Yani yasa dışı yasal bir işlem. Bu camiaya yakışır mı? Çok şükür bunları geride bıraktık. 15 temmuz bir milattır. O gece savcılarımız vatansever askerler ve polislerle birlikte gözaltıları başlattılar.