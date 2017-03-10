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Yıldırım: "Haydi söyleyin bakalım, zamanımız az kaldı!"

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Yıldırım: "Haydi söyleyin bakalım, zamanımız az kaldı!"
Düzce Meydanı'nda konuşan Başbakan Yıldırım, kalabalığın "Başbakan Binali" sloganları atması üzerine, "haydi söyleyin bakalım, zamanımız az kaldı" diyerek karşılık verdi.

Yeni Anayasa referandum kampanyası için Düzce'ye giden Başbakan Binali Yıldırım, vatandaşlarla buluştu. Düzce Meydanı'nda düzenlenen mitingte konuşan Yıldırım, kalabalıklardan yükselen "Başbakan Binali" sloganlarına, "haydi söyleyin bakalım, zamanımız az kaldı" diyerek karşılık verdi. 

Düzce'de konuşan Başbakan Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: 

ÇARŞI HER ŞEYE KARŞI 

"Çarşı her şeye karşı ya bunlar onları da geçti. Kılıçdaroğlu Anayasa değişikliğine karşı ya, neden olduğu ortaya çıktı; okumamış. Geçen sefer oy kullanamamıştı, bu sefer de bizim dediğimizi yapsın işi tamamlasın." dedi. Yıldırım, "Şimdi bir de HDP var. Bunlar Kandil'in taşeronları. Kandil'i başlarına yıkacağız, taşeronlarına da gereğini yapacağız"

PUSULA BOZULMUŞ

"82 model darbe anayasası ile artık bu büyük ülke, yönünü belirleyemiyor. Niye belirleyemiyor? Çünkü anayasa bir ülkenin pusulasıdır, pusula bozulmuş iş görmüyor. Allah korusun, bozuk pusulayla gemi ya batar ya da karaya oturur. Bu millet tankların önüne göğsünü siper ederek alçaklara dünyayı dar etti, halkın gücü tankın gücünü al aşağı etti. Bu gençlere milletvekilliğini Kılıçdaroğlu çok görüyor"

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Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
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