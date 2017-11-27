Yıldırım, İngiltere'den FETÖ'cülerin iadesini isteyecek

Ünlü İngiliz Guardian gazetesi, Başbakan Binali Yıldırım'ın Londra'da İngiltere Başbakanı Theresa May ile yapacağı görüşmede, 15 Temmuz darbe girişimi ile bağlantılı olduğu iddia edilen iş adamı ve şahısların Türkiye'ye iade edilmesini isteyeceğini yazdı.

Ünlü İngiliz gazetesi , Başbakan Yıldırım'ın Pazar günü başlayan Londra ziyareti öncesi Cumhurbaşkanlığı başdanışmanlarından Özlem Zengin ile konuştu.

Türkiye hükümetinin tahminlerine göre, yaklaşık 60 bin kişinin darbe girişimi ile bağlantılı olduğunu belirten Zengin, İngiltere'nin Gülen hareketini "terör örgütü" olarak yasa dışı ilan etmesini istedi.

Guardian'ın haberi şöyle devam ediyor:

"İngiltere ayrılırken Türkiye Avrupa Birliği'ne girmeye çalışsa da, iki NATO üyesi ülke arasındaki ilişkiler güçlü. May Ocak ayında Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson da ondan birkaç ay sonra Ankara'yı ziyaret etti...

"Ancak İngiliz Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi'ndeki milletvekilleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimini, rakiplerini devre dışı bırakmak ve insan haklarını lağvetmek için kullanmakla suçlayıp kınamıştı.

"Birçok şüpheli, darbeyi planlayanların kullandığı iddia edilen şifreli mesajlaşma programı ByLock'u indirmiş oldukları gerekçesiyle gözaltına alındı. Zengin ise şüphelilerin sadece ByLock kullandığı için gözaltına alındıklarını yalanladı."

"FETÖ'NÜN İNGİLTERE İÇİN BİLE 100 YILLIK BİR PLANI OLABİLİR"

Haberde, Demokratik Gelişim Enstitüsü'nün davetlisi olarak Londra'ya geldiği belirtilen Zengin'in şu sözleri aktarılıyor:

"Biz bu yapıya Fethullah Gülen terör örgütü diyoruz. Bu, sıradan bir yapı değil. Şimdi dünyanın başka yerlerinden Türkiye'nin başına bela olmayı sürdürüyorlar. Ne yapacaklarını bilemezsiniz. Belki İngiltere için bile 100 yıllık bir planları vardır. Bugün bize sorun çıkarıyolar, ama yarın size de sorun çıkarabilirler...

"İngiltere ile iyi ilişkilerimiz var. İngiltere'deki bazı iş adamlarının Türkiye'ye iade edilmesi için talepte bulunduk. Bir iş adamı yasa dışı yollardan İngiltere'ye kaçtı....

"Türkiye Başbakanı özel konuları görüşmek üzere Londra'ya geliyor. Bu da gündemdeki konulardan biri olacak."

Gazeteye konuşan İngiltere'de yaşayan bir Gülen destekçisi herhangi bir iade talebinin uygulandığından haberdar olmadığını belirtiyor ancak "Onları bekliyoruz" diyor.

Haberde İngiltere İçişleri Bakanlığı'nın "Kurallar gereğince, İngiliz kurumları bir iade talebi alıp almadığını, o taleple ilgili bir gözaltı yapılana kadar ne doğrular ne de yalanlar" açıklaması yaptığı hatırlatılıyor.