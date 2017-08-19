Yıldırım: Konyaspor'un cezasını indirmek için ne gerekiyorsa yapacağım

Konya'da AKP'lilere seslenen Başbakan Yıldırım, Beşiktaş - Konyaspor maçında yeşil beyazlı taraftarlar tarafından sahaya bıçak atıldığı için verilen cezayı indirmek için elinden geleni yapacağını söyledi.

Başbakan Yıldırım, Yüksek Hızlı Tren Garı ve Lojistik Merkezi temel atma töreninde Konya'daki AKP'lilere seslendi.

Beşiktaş ve Konyaspor arasında geçen olaylı kupa maçına da değinen Yıldırım, "Bu arada iki kupayı birden kazanan Konyaspor'u da gönülden tebrik ediyorum. Konyaspor'a verilen cezanın da, inşallah en hafif şekilde atlatılması için gereken gayreti göstereceğimi de burada sizlerle paylaşmak istiyorum" dedi.

İşte Yıldırım'ın açıklamaları:

AVUÇLARINI YALAYACAKLAR

“Anamuhalefet partisinin başındaki zat, kendi ülkesini yabancı ülkelerin gazetelerine dergilerine şikayet ediyor. Diyor ki, ‘Türkiye’de can, mal güvenliği yok aman gelmeyin.’ Kılıçdaroğlu’na rağmen turizm büyümeye devam ediyor. Milletin demokrasi aşkını istismar ederek, sağı solu yakanlara cici çocuk muamelesi yapanların, Türkiye’nin geleceğine hiçbir katkısı olmaz. ‘Türkiye ekonomisi kötü gidiyor’ dedikodularıyla istikrarımızı geleceğimizi hedef alanlar avuçlarını yalayacaklar. Sizin Konya’nın bu Ali Cengiz oyunlarına aklınız yatmaz, abuç bırakmazsınız.

ADALET DEĞİL GAFLET YÜRÜYÜŞÜ

Bu muhalefet cephesi baktı ki işler istedikleri gibi gitmiyor, ‘Bir adalet yürüyüşü yapayım’ dedi. Adalet yürüyüşü yaparken sağ kolunda PKK bölücülerini destekleyen partinin temsilcileri, sol kolunda 15 Temmuz alçak FETÖ darbecilerinin temsilcileri kol kola yürüdüler. Bu yürüyüş, ‘Adalet’ değil, bir gaflet yürüyüşü olmuştur. Terör örgütleri ve FETÖ’cularla adaleti bulamazsın, milletin sevgisini de kazanamazsın. Bırak bu bölücülerle, FETÖ’cularla iş tutmayı. Konya, 15 Temmuz’da bir destan yazdı. O gece siz meydanlardaydınız. Biz meydanlardaydık. Ama Kılıçdaroğlu’nun nerede olduğunu da cümle alem biliyor.

PKK, CHP, HDP, FETÖ BİRLİKTE

Kandil’deki PKK yöneticileri diyor ki ‘Aman! CHP ile HDP, FETÖ bir araya gelin. 2019’da birlikte hareket edin AK Parti bu seçimleri kazanmasın. Yeni bir ortaklık arayışı içine girdiler. Bugüne kadar bu ülke, millet darbecilere, bölücülere, bu milletin kardeşliğini bozanlara tokat gibi cevabı seçimlerde verdi.