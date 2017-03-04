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Yıldırım, Merkel ile telefonda görüşecek

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Yıldırım, Merkel ile telefonda görüşecek
Başbakan Yıldırım, Almanya Başbakanı Merkel ile telefonda görüşeceğini açıkladı.

Başbakan Binali Yıldırım, Kırşehir'deki mitinginde Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüşeceğini açıkladı.

 

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