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Yıldırım: "MHP’li bakan atanabilir"

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Yıldırım: "MHP’li bakan atanabilir"
Başbakan Binali Yıldırım yeni anayasa tartışmalarına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yıldırım, “Başkanlık döneminde bakanlar dışarıdan atanırken MHP’ye yakın, MHP’li bakanlar atanabilir” dedi.

Başbakan Binali Yıldırım başkanlık anayasası için açıklamalarda bulundu. "Bu sistem başkanlıktır" diyen Yıldırım "MHP ile anlaştık buna 'Partili Cumhurbaşkanlığı' diyoruz demesi dikkat çekti. 

"Bu sistem başkanlıktır. Biz öteden beri başkanlığı savunuyoruz. Ama biz MHP ile anlaştık. Beraberce buna ‘Partili Cumhurbaşkanlığı' diyoruz, ki bu da doğrudur. Adına takılmayın. Bu ülkeyi kurtaracak sistem. Devlet bey devleti düşünüyor. Ülkenin beka sorununu görüyor. Fiili durumun uzun sürmesini devlet için riskli buluyor. Devletin Cumhurbaşkanı'nın sürekli tartışma konusu yapılmasını istemiyor. Referandumdan sonra bu tartışmaların biteceğini biliyor. Çok sorumlu bir devlet adamı. (MHP'nin itirazları gözetildi mi?) Evet. Teklif karşılıklı 3-4 kez gitti geldi. Yargı ve Cumhurbaşkanlığı'nın yetkileri hususunda MHP'nin hassasiyetleri oldu. Onları gözettik. Sonuçta müzakere ile yol aldık. Elbette bu süreç MHP'ye de yarayacak. Oylar sağ cenahta konsolide olacak. Başkanlık döneminde bakanlar dışarıdan atanırken MHP'ye yakın, MHP'li bakanlar atanabilir. Sonuçta siyaset toplumun dengelerine göre yapılır.”

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