Yıldırım: "Misliyle karşılık verilecel!"

Hollanda ile yaşanan krize ilişkin Başbakan Yıldırım, "Yapılan bu kabul edilemez muameleye misliyle karşılık verilecektir." dedi.

Başbakan Binali Yıldırım'ın Hollanda ile Türkiye arasındaki gerilimin tırmanması üzerine yazılı açıklama yaptı.



Bakan Kaya'nın Hollanda'da maruz kaldığı diplomatik skandalı anlatan Başbakan Yıldırım, "16 Nisan halk oylaması bilgilendirme çalışması amacıyla Almanya’ya giden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız Sayın Fatma Betül Sayan, buradaki çalışmalarının akabinde Hollanda’ya geçmiş ve orada bulunan vatandaşlarımızla bir araya gelmeyi arzu etmiştir. Ancak Hollanda polisi, Bakanımızın vatandaşlarımızla bir araya gelmesine izin vermemiş, böylece gün boyu kamuoyuna malum olan büyük bir diplomatik skandal ortaya çıkmıştır" dedi.

Avrupalı dostların bu olayda da sınıfta kaldığını söyleyen Yıldırım, "Bu durum tarafımızca en kuvvetli şekilde protesto edilmiş, Hollandalı muhataplarımıza bunun karşılığının en ağır şekilde verileceği ifade edilmiştir. Çeşitli düzeylerde yapılan diplomatik temaslara rağmen makul bir çözüm sağlanamamış olup, Bakanımız planladığı toplantıyı gerçekleştiremeyerek Hollanda’dan ayrılmak durumunda kalmıştır. Her fırsatta demokrasiden, ifade özgürlüğünden, insan haklarından bahseden sözde Avrupalı dostlarımız, bu olay karşısında bir kez daha sınıfta kalmıştır." diye konuştu.

Yapılan skandalların misliyle karşılık bulacağını söylyen Yıldırım, "Aziz milletimiz bilmelidir ki, Türkiye’ye ve diplomatik dokunulmazlığı bulunan bakanlara karşı yapılan bu kabul edilemez muameleye misliyle karşılık verilecektir. Hollanda’da, Almanya’da, Avrupa’da yaşayan vatandaşlarımızın sağduyu ile hareket etmelerini, tahriklere asla itibar etmemelerini istiyorum. Bu aymazlıklara ve faşizan uygulamalara verilebilecek en güzel cevap, 16 Nisan’da sandıkta olmalıdır." ifadelerini kullandı.