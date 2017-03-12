Bugünkü YENİÇAĞ »

Yıldırım: "Misliyle karşılık verilecel!"

»
Yıldırım: "Misliyle karşılık verilecel!"
Hollanda ile yaşanan krize ilişkin Başbakan Yıldırım, "Yapılan bu kabul edilemez muameleye misliyle karşılık verilecektir." dedi.

Başbakan Binali Yıldırım'ın Hollanda ile Türkiye arasındaki gerilimin tırmanması üzerine  yazılı açıklama yaptı.

 


Bakan Kaya'nın Hollanda'da maruz kaldığı diplomatik skandalı anlatan Başbakan Yıldırım, "16 Nisan halk oylaması bilgilendirme çalışması amacıyla Almanya’ya giden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız Sayın Fatma Betül Sayan, buradaki çalışmalarının akabinde Hollanda’ya geçmiş ve orada bulunan vatandaşlarımızla bir araya gelmeyi arzu etmiştir. Ancak Hollanda polisi, Bakanımızın vatandaşlarımızla bir araya gelmesine izin vermemiş, böylece gün boyu kamuoyuna malum olan büyük bir diplomatik skandal ortaya çıkmıştır" dedi. 

 

Avrupalı dostların bu olayda da sınıfta kaldığını söyleyen Yıldırım, "Bu durum tarafımızca en kuvvetli şekilde protesto edilmiş, Hollandalı muhataplarımıza bunun karşılığının en ağır şekilde verileceği ifade edilmiştir. Çeşitli düzeylerde yapılan diplomatik temaslara rağmen makul bir çözüm sağlanamamış olup, Bakanımız planladığı toplantıyı gerçekleştiremeyerek Hollanda’dan ayrılmak durumunda kalmıştır. Her fırsatta demokrasiden, ifade özgürlüğünden, insan haklarından bahseden sözde Avrupalı dostlarımız, bu olay karşısında bir kez daha sınıfta kalmıştır." diye konuştu. 

Yapılan skandalların misliyle karşılık bulacağını söylyen Yıldırım, "Aziz milletimiz bilmelidir ki, Türkiye’ye ve diplomatik dokunulmazlığı bulunan bakanlara karşı yapılan bu kabul edilemez muameleye misliyle karşılık verilecektir. Hollanda’da, Almanya’da, Avrupa’da yaşayan vatandaşlarımızın sağduyu ile hareket etmelerini, tahriklere asla itibar etmemelerini istiyorum. Bu aymazlıklara ve faşizan uygulamalara verilebilecek en güzel cevap, 16 Nisan’da sandıkta olmalıdır." ifadelerini kullandı. 

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Mehdi Eker'in İsveç'teki toplantısına engelMehdi Eker'in İsveç'teki toplantısına engelBakan Kaya İstanbul'a dönüyorBakan Kaya İstanbul'a dönüyorYıldırım: "Misliyle karşılık verilecel!"Yıldırım: "Misliyle karşılık verilecel!"Yarım kalan projeler masada şekilleniyorYarım kalan projeler masada şekilleniyorAKP'li Başkan: 1923'te darbe yapıp Cumhuriyeti kurdularAKP'li Başkan: 1923'te darbe yapıp Cumhuriyeti kurdularReferandum iptal olur mu?Referandum iptal olur mu?Dışişleri Bakanlığı: Hollanda Büyükelçisi Türkiye'ye dönmesinDışişleri Bakanlığı: Hollanda Büyükelçisi Türkiye'ye dönmesinDavutoğlu sessizliğini bozdu!Davutoğlu sessizliğini bozdu!BBP'de Sivas kriziBBP'de Sivas kriziAkşener Eskişehir'den seslendiAkşener Eskişehir'den seslendi
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti