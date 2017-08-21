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Yıldırım, "Mültecilere 30 milyar dolar harcadık'

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Yıldırım, "Mültecilere 30 milyar dolar harcadık'
Resmi ziyaret kapsamında Singapur’da bulunan Başbakan Binali Yıldırım, Dünya'da en çok mülteci barındıran ülkenin Türkiye olduğuna dikkat çekerek, "30 milyar dolar harcadık' dedi.

İş formunda yatırımcıları Türkiye'ye çağıran ve Türkiye'nin Uzakdoğu'ya  Singapur üzerinden ulaşacağını açıklayan Yıldırım'ın şunları söyledi:

"Suriye'de Irak'ta ömür boyu bu karışıklık devam edecek değil. Oradaki yaraların sarılması, oradaki insanların geleceğe hazırlanması büyük gayretler gerektiriyor. Dünyada en çok mülteci bulunduran ülke Türkiye. Şimdiye kadar 30 milyar dolar harcamada bulunduk."

TERÖRLE MÜCADELEDE KARARLIYIZ

"Ülkemiz terörle mücadele dahil olmak üzere, ittifakta yönlendirici rol oynuyor. Türkiye, BM çatısı altında aktif çalışmalara devam etmektedir. Türkiye, işbirliğini ön plana çıkaran ve aktif bir politika izleyen bir ülkedir. Mevcut dostlukları güçlendirmek ve bölgemizde, gerekse uzak coğrafyalarda daha çok dost kazanmayı hedefliyoruz. Suriye krizini çözmek içn Türkiye olarak büyük gayret gösteriyoruz.Bugüne kadar Suriye'de 3 bin 800, Irak'ta 800  olmak üzere toplamda 4 bin 600 DEAŞ terör elemanı etkisiz hale getirilmiştir.  Bugün hiçbir ülke, DEAŞ ile mücadelede Türkiye'nin gösterdiği kararlılığı ne  yazık ki gösterememektedir. Şuan ülkemiz FETÖ, PKK ve DEAŞ gibi örgütlerle aynı anda mücadele vermek zorunda kalan bir ülkedir. Ancak teröre karşı mücadelemiz ve kararlılığımız sürecek."

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