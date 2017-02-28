Yıldırım paçavra rezaletini böyle savundu

AKP Grup toplantısında konuşan Yıldırım paçavra rezaletini, "Irak anayasasına göre Kuzey Kürdistan Bölgesel Yönetimi özerk bir yapıdır. Parlamentosu, başbakanı, bakanları, ayrı bayrağı vardır" sözleri ile savundu.

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