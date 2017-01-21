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Yıldırım referandum mitingleri için tarih verdi!

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Yıldırım referandum mitingleri için tarih verdi!
Başbakan Binali Yıldırım, anayasa değişiklik teklifinin TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesinin ardından parti grubuna teşekkür etti. Başbakan Yıldırım konuşmasında referandum mitingleri için 7 Şubat'ı işaret etti.

Başbakan Binali Yıldırım, TBMM Genel Kurulunda anayasa değişiklik teklifinin kabul edilmesinin ardından parti grubuna teşekkür konuşması yaptı. Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye de sürece verdiği katkı dolayısıyla teşekkürlerini iletti. Sondan bir önceki etabın tamamlandığına işaret eden Yıldırım, "Bizim grubumuz kaya gibidir, bir parça bile kimse koparamaz. Grubumuz için çok şey söylediler. Grubumuza güveniyoruz, grubumuz üzerinde oynanan oyunları da kınıyoruz dedik ve işte o büyük grup, gururumuz AK Parti grubu. İşte grup işte sonuç. Konuşanlar, senaryo yazanlar bir kez daha hayal kırıklığına uğradılar, bir kez daha tuş oldular. Milletimiz de bu mücadeleyi evet oyuyla taçlandıracak, Türkiye yeni bir döneme girecek" şeklinde konuştu.

REFERANDUM MİTİNGLERİ İÇİN TARİH VERDİ

Yıldırım, konuşmasında şunları kaydetti: "7 Şubat'ta enerji dolu, dipdiri olarak meydanlara inmek için sabırsızlanan bir grubu karşımda görmek istiyorum. Kuşkusuz teşekkür edecek çok arkadaşımız var. TBMM'nin her kademedeki çalışanları bizimle gece-gündüz beraber oldular."

Teşkilatın her bir ferdine teşekkür eden Yıldırım, "Bu tarihi anın inşasına büyük katkı sağlayan MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli'ye, MHP milletvekillerine ve MHP teşkilatına teşekkür ediyorum" dedi. Yıldırım, konuşmasını, "Söz milletin, karar milletin" diyerek noktaladı. 

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