Yıldırım, Rus mevkidaşı ile görüştü

Başbakan Yıldırım, Rusya Başbakanı Medvedev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Medvedev, bazı tarım ürünlerinin Rusya'ya ihracatına imkan tanıyan kararnameyi imzaladığını belirtti.

Başbakan Binali Yıldırım'ın Rusya Başbakanı Medvedev ile yaptığı telefon görüşmesinde, Medvedev, bazı tarım ürünlerinin Türkiye'den Rusya'ya ihracatına imkan tanıyan kararnameyi imzaladığını belirtti.

Kuzey Kıbrıs'ı ziyaret eden Başbakan Binali Yıldırım, burada Rus mevkidaşı Dmitriy Medvedev'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İkili ilişkilerin ele alındığı görüşmede, Medvedev'in Yıldırım'a bazı tarım ürünlerindeki ihracat yasağının kaldırıldığını söylediği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Rusya'nın başkenti Moskova'ya bir ziyaret düzenleyecek.