Yıldırım: Rusya yanlış yapıyor!

Çankaya Köşkü'nde medya temsilcileriyle bir araya gelen Başbakan Binali Yıldırım, Suriye meselesinde Rusya'nın yanlış yaptığını dile getirdi.

Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde medya temsilcileriyle bir araya geldi.



Yıldırım, Suriye'de terör örgütü YPG/PYD'ye yardım sağladığı bilinen Rusya için 'yanlış yapıyor' şeklinde konuştu.

Başbakan Yıldırım, "Yüzde 10 seçim barajı konuşulur, indirilebilir bu seçim barajı. Çünkü bu cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde artık model değiştiği için parti gruplarından ziyade, milletvekilleri ön plana çıkıyor. Bu esnetilebilir, partilerle konuşmak lazım" dedi.

GALATASARAY'A MAL ETMEK HAKSIZLIK OLUR

Başbakan Yıldırım Arif Erdem ve Hakan Şükür'ün GS üyeliğinden çıkarılması ile ilgili şunları söyledi:

Her camiada yanlış adamlar olabilir. Galatasaray camiası yıllarca yüzümüzü ağartmış bir kulüptür. Dolayısıyla buradaki birtakım kişilerin, birtakım marjinal, muhalif grupların yaptığı yanlışları, çiğlikleri kulübe, 100 yıllık mazisi olan kulübe mal etmek haksızlık olur.

İSVİÇRE'DEKİ PANKART KABUL EDİLEMEZ

Başbakan Yıldırım İsviçre'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef gösteren pankart ile ilgili, "Kabul edilebilir bir şey değil. Bu, tamamen suçtur. Türkiye, diplomatik yollardan yapılması gerekeni yapmıştır. Zannediyorum onlar da soruşturma başlattılar" dedi.

MHP'NİN KENDİ BÜNYESİNDE OLAN BİR SORUN

Başbakan Yıldırım, MHP'li muhaliflerin toplantılarında çıkan olaylar ile ilgili ise şunları söyledi;

Tabii orada MHP'nin kendi bünyesinde olan bir sorun. Olmamasını tercih ederiz ama bu da bir sonuç, bir vaka. Biz İçişleri Bakanlığımıza kesin talimat verdik.

Her türlü programı kim yapmak istiyorsa, muhalif, müzahir, kim olursa olsun, yer temini konusunda herhangi bir kısıtlama olmayacak. Ayrıca toplantının genel asayişini, toplantının yapılmasını engelleyici faaliyetlere de müsamaha gösterilmeyecek. Bunlar çok net bir şekilde söylendi.

'BÜTÜN AVRUPA BİZE KARŞI' ŞEKLİNDE DEĞERLENDİRMEK HATA OLUR

Avrupa'daki yaşanan gelişmelerle ilgili ise Başbakan Yıldırım, "Avrupa'yı toptancı usulle değerlendirmek yanlış olur. Bazı ülkeler daha makul, bazı ülkeler ise maalesef olumsuz bir tutum içerisindeler. 'Bütün Avrupa bize karşı' şeklinde değerlendirmek hata olur." ifadelerini kullandı.

İDAM TARTIŞMASI

İdam tartırmaları hakkında da konuşan Binali Yıldırım, "Herkes varsa biz de varız. CHP'nin bu konuda samimi olduğunu düşünmüyoruz. Ancak bütün dikkatimiz şu anda 16 Nisan'da." dedi.