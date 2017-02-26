Yıldırım: Tek adam olacak, başka ne olacak?

Yeni anayasa ile ilgili tek adam eleştirilerine cevap veren Başbakan Yıldırım "Dillerine dolamışlar. Tek adam olmaz diye. Tek adam. Başka ne olacak! " diye konuştu.

Başbakan Binali Yıldırım Kahramankazan'da düzenlenen mitingte partililerine seslendi .Yıldırım, yeni anayasa değişikliği için "tek adam" eleştirilerinde bulunanlara şöyle cevap verdi: "Dillerine dolamışlar. Tek adam olmaz diye. Tek adam. Başka ne olacak! Bir gemide iki kaptan olmaz. Bir atta iki süvari olmaz. Tek olacak."

Başbakan Yıldırım’ın konuşmasından satır başları:

DİRENİŞİ BAŞLATTINIZ

“15 Temmuz gecesiydi, devletin içine çöreklenen ve ihanet edeceği günü bekleyen bir grup azılı terörist ‘doğru zaman’ diyerek işe koyuldu. Kahramankazanlı kardeşlerim ne yaptı? Darbecilere millet ve demokrasi düşmanlarına canınız pahasına meydanları dar ettiniz. Bu alçak darbe girişimine karşı onurlu, haysiyetli direnişinizi ortaya koydunuz. 8 bin kişiyle darbecilerin ele geçirdiği Akıncı Kışlasını kuşatan siz Kahramankazanlılar oldunuz. Uçaklar kalkmasın diye bütün yılın ekinini, tarlasını yakan da sizdiniz. Darbeye karşı ilk sivil dayanışmayı, direnişi başlatan da Kahramankazan’ın kahraman insanları oldu.

MİLLETİN ZAFERİ

15 Temmuz milletin zaferidir. O zaferde ilk cümleyi Kahramankazanlılar söyledi. F-16’lardan korkmadınız, canınızı siper ettiniz. Kahramankazan 16 Nisan’da sandığa gidecek, 15 Temmuz darbecilerin zihniyetini Türkiye’de sonsuza kadar silinmesini sağlayacak."