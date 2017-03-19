Yıldırım: Teröristler kol kola girmiş, 'hayır' propagandası yapıyorlar

Başbakan Yıldırım, "Bütün teröristler kol kola girmişler 'hayır' kampanyası yapıyorlar. Cumhurbaşkanlığı sistemine geçmemizi engellemeye çalışıyorlar. Biliyorlar ki bu sistem gelince artık rahatça cirit atamayacaklar" dedi.

AKP Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, "FETÖ, PKK, YPG, PYD bütün bölücüler, bütün teröristler kol kola girmişler 'hayır' kampanyası yapıyorlar. Cumhurbaşkanlığı sistemine geçmemizi engellemeye çalışıyorlar. Biliyorlar ki bu sistem gelince artık rahatça cirit atamayacaklar" dedi.

Yıldırım, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ilişkin halk oylaması sürecinde partisince kent meydanında düzenlenen mitingde halka hitap etti.

Sivas Kongresi'nde delegelerin, "Kuvayımilliye'yi amil ve iradeyi milliyeyi hakim kılmak esastır." dediğini anımsatan Yıldırım, 15 Temmuz'da on binlerce Sivaslının Kuvayımilliye ruhunu o gün bütün dünyaya gösterdiğini söyledi.

Yıldırım, Sivaslıların 16 Nisan'da yüzde 90 oranında evet diyeceğini ifade ederek, "Sivas'a bu yakışır, yiğidolara da bu yakışır. Sivas rekora gidiyor." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin siyasi tarihinde hiç olmaz denilen olayların 2002 ila 2017 yılları arasında yaşandığına dikkati çeken Yıldırım, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız ve kurucu liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti bu döneme damgasını vurdu. İktidar görevini aldığımızda bankalar batmış, Türkiye borç batağındaydı. 15 yılda Türkiye'de Allah'a şükür istikrar var, kalkınma var, ekonomide büyüme var. Dünyanın 16. büyük ekonomisi olduk. Avrupa'nın 6. büyük ekonomisi olduk. 15 yıldır kardeşlik temelinde milletin birliği, beraberliği temelinde Türkiyemizi mamur hale getirdik. Sizin beklentiniz her zaman bizim önceliğimiz oldu. Milletle el ele atılım üzerine atılım yaptık, birçok eseri hayata geçirdik. Aşılamaz dağları aştık, imkansız denilen işleri başardık. Bunları yaparken bir yandan da ayağımızda prangalar, sırtımızda vesayet yükü var. Artık zaman geldi, bu yüklerden, bu engellerden kurtulmanın tam vaktidir. Artık büyük Türkiye'nin kapılarını sonuna kadar açma vaktidir."

16 Nisan'ın aydınlık yarınların açılacağı gün olduğunu belirten Yıldırım, "Geleceğe daha güvenle bakacağız. Demokrasimiz, hukuk devletimiz, Meclis itibarımız daha da yükselecek." dedi.

"Türk milletine düşmanlığın bedeli çok ağır olacak"

Başbakan Yıldırım, Türk milletine düşmanlık edenlerin bir sefer değil, yüz sefer düşünmesi gerektiğini, çünkü bedelinin çok ağır olacağını vurgulayarak, "15 Temmuz'da uçaklarla tanklarla istiklalimize kastedenler, gençlerimizi şehit edenler, kadınlarımızı şehit eden FETÖ'cülere geçit vermedi Sivas. Sivas'ta halkın gücü, tankın gücünü yendi. Darbecilere darbeyi vurdu Sivas." şeklinde konuştu.

Milletin 15 Temmuz gecesi Türkiye'nin üzerine kabus gibi çöken, karanlık ihanet şebekesine meydanları dar ettiğini, Türkiye'nin istiklali, istikbali mevzubahis olunca her vatandaşın bir nefer olarak canını vermeye hazır olduğunu bütün dünyaya gösterildiğini ifade eden Yıldırım, şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Hiçbir ihanet şebekesinin, terör örgütünün, Türk milletinin birliğini, kardeşliğini bozamayacağını vurgulayan Başbakan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Sizler bu meydanda gür sesinizle hainlerin yüreğine korku düşürdünüz, ezana, bayrağa sahip çıktınız. Bizler bu topraklarda daima uyanık olmalıyız. Bugün de şer güçler tam bir işbirliği içinde Türkiye'nin kutlu yürüyüşünü durdurmaya çalışıyorlar. Onların 'hayır' dedikleri nedir biliyor musunuz? Onlar güçlü, kalkınmış, ekonomisi büyümüş bir Türkiye'ye 'hayır' diyorlar. FETÖ, PKK, YPG, PYD bütün bölücüler, bütün teröristler kol kola girmişler 'hayır' kampanyası yapıyorlar. Cumhurbaşkanlığı sistemine geçmemizi engellemeye çalışıyorlar. Biliyorlar ki bu sistem gelince artık rahatça cirit atamayacaklar. Bu koroya dost bildiğimiz Avrupa ülkeleri de katıldı, itleriyle atlarıyla ırkçılarıyla hayırcılara destek verdiler. Almanya, Hollanda, Avusturya, İsviçre teröristlere her türlü izni, desteği verirken bizim bakanlarımızın, milletvekillerimizin vatandaşlarımızla memleket sevdalılarıyla buluşmalarını engellediler. 16 Nisan'da öyle bir gür sesle 'evet' diyeceksiniz ki sesiniz Rotterdam'dan duyulacak, sesiniz Berlin'de işitilecek, sesiniz Pensilvanya'ya kadar ulaşacak, sesiniz Kandil'e gidecek."