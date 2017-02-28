Yıldırım: "Türkeş'in ismi üniversiteye verilebilir"

Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere Almanya'ya giden Başbakan Yıldırım Avrupa'daki Türk STK'lardan gelen Alparslan Türkeş isimli üniversite takebine olumlu yanıt verdi.

Avrupa'daki Türk STK'ların temsilcileriyle Münih'te bir araya gelen Başbakan Binali Yıldırım, "Özal, Erbakan, Demirel, Ecevit adına üniversite var, Alparslan Türkeş adına da üniversite yapılsın" talebiyle karşılaştı. Başbakan Yıldırım bu talebe "haklı bir talep" diyerek, Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş'e "Hemen çalışma yapalım" talimatı verdi.

Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere geçtiğimiz hafta Almanya'ya giden Başbakan Yıldırım, 2 günlük ziyareti sırasında önemli temaslarda bulunmuş, Oberhausen kentinde Avrupalı Türklerle dev bir miting yapmıştı. Yıldırım, yurda dönmeden önce de Avrupa'daki çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelerek, onların sorunlarını dinlemişti.