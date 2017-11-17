Şırnak'ta partililere seslenen Başbakan Yıldırım, vatandaşı Kürtçe selamladı.

Başbakan Binali Yıldırım, Şırnak'ta Geylani Camisi'nin açılışına katıldı. Açılış sonrası vatandaşlara seslenen Yıldırım, başımız gözümüz üzerinde yeriniz var anlamına gelen ‘Sersera, serçave’ diyerek konuşmasına Kürtçe selamla başladı.

Başbakan Binali Yıldırım, herkesin etnik gurubu ile gurur duyması gerektiğini belirterek konuşmasını şöyle sürdürdü:



“Kardeşlerim kimimiz Türk, kimimiz Kürt, kimimiz Arap ne olursak olalım yaradan Rabbimizin kuluyuz, bizi birbirimize bağlayan dini İslamdır. Yüce dinimiz ve peygamberimiz bize yeter. Tabi ki Kürtseniz bununla gurur duyacaksınız, Arapsanız, Türkseniz bununla gurur duyacaksınız. Hangi etnik gruptan olursanız olun başımız üzerinde yeriniz var. Ama ayrımcı olmayacağız, hain olmayacağız. Hepimiz bu ay yıldızın altında tek vatanımızın sahibiyiz. Bizi birbirimize bağlayan Türkiye Cumhuriyeti bayrağımız, vatanımız ve milletimizdir. Türküyle, Arabıyla, Lazıyla, Kürtüyle, Çerkeziyle biz birlikte Türkiyeyiz. Ne olursak olalım ülkemizin birliği beraberliği kardeşliği bizim olmazsa olmazımızdır. İşte terör örgütleri ve onların arkasındakiler de bizi sen şucusun sen bucusun diyerek birbirimize düşman etmeye çalışıyorlar. Gençlerimizin aklını zehirliyorlar, geleceğini karartıyorlar. Kaybolan, yok olan gençlerin yeri orası değil, burada geleceğini arayacak Türkiye’nin kalkınmasında sizin gibi bende varım diyecek. Bu yavrularımızın gençlik heyecanını kullanarak onları dağa çıkarıp, onlara bir takım ütopyalarla hayatlarını karartılar artık bundan sonra bunlardan vaz geçiyoruz. Hedefimiz bir olarak beraber olarak geleceğimize aydınlık yarınlara kilitlenmektir”.