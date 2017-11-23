Bugünkü YENİÇAĞ »

Yıldırımdaki gizem çözüldü

»
Yıldırımdaki gizem çözüldü
Yıldırım düştüğünde atmosferde anti-madde yaratan foto nükleer tepkimelerin meydana geldiği ortaya çıktı.

Japon bilim adamları, yıldırım düştüğünde atmosferde anti-madde yaratan foto nükleer tepkimeler meydana geldiğini tespit etti.

Sonuçları Nature dergisinde yayımlanan ve Kyoto Üniversitesinde görevli bilim adamları liderliğinde yapılan araştırma, çakan şimşeğin neden olduğu gama ışını kaskatlarının gizemini çözdü.

Araştırmada, gama ışınlarının havada radyoizotoplar ve anti-madde göstergesi pozitronlarla nasıl tepkimeye girdiği anlatıldı.

Anti-madde açığa çıkaran foto nükleer tepkimeler, Kaşiwazaki kentine yerleştirilen 4 detektörden elde edilen verilerin incelenmesi sırasında gözlendi.

Bilim adamları inceleme sırasında üç farklı gama ışını patlaması tespit etti. Bunlardan ikincisine, yıldırımın atmosferde nitrojenle tepkimeye girmesinin, üçüncüsüne nötron fakiri, değişken nitrojen atomlarının parçalanmasının yol açtığı belirtildi.

Yaklaşık bir dakika süren üçüncü patlamada, peşi sıra elektronlarla çarpışan, anti-maddede bulunan pozitronların (karşıt elektronlar) açığa çıktığı kaydedildi.

Araştırma ekibinden Teruaki Enoto, "Anti-maddenin, sadece bilim kurgusal bir şey olduğunu düşünürdük. Fırtınalı bir günde başımızın üzerinden geçiyor olabileceğini kim bilebilirdi ki?" değerlendirmesini yaptı.

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Yıldırımdaki gizem çözüldüYıldırımdaki gizem çözüldü2018'de şiddetli depremler olabilir2018'de şiddetli depremler olabilirMars'taki izlerin sebebi ortaya çıktıMars'taki izlerin sebebi ortaya çıktıDepremde binadaki hasar SMS ile cebinize gelecekDepremde binadaki hasar SMS ile cebinize gelecekDev asteroid dünyaya yaklaşıyorDev asteroid dünyaya yaklaşıyorİstanbul büyüklüğünde buz dağı koptuİstanbul büyüklüğünde buz dağı koptuİstanbul'da yeni bir endemik bitki türü keşfedildiİstanbul'da yeni bir endemik bitki türü keşfedildiKendi kendine oluşabilen DNA zincirleri geliştirildiKendi kendine oluşabilen DNA zincirleri geliştirildiNASA'dan yeni Jupiter görüntüsüNASA'dan yeni Jupiter görüntüsü1 kuruşun uzunluğunda balık1 kuruşun uzunluğunda balık
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti