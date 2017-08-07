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Yıldırım'dan Akıncı Üssü davasına müdahillik talebi

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Yıldırım'dan Akıncı Üssü davasına müdahillik talebi
Başbakan Yıldırım, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davaya müdahillik talebinde bulundu.

Başbakan Binali Yıldırım, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 kişi hakkında açılan davaya müdahillik talebinde bulundu.

Başbakan Yıldırım'ın davaya katılma talebine ilişkin dilekçesi, avukatı aracılığıyla davanın görüldüğü Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne iletildi.

Mahkeme Başkanı Selfet Giray, dilekçeyi, değerlendirmek üzere dosyaya kabul etti.

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