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Yıldırım’dan Bahçeli’ye teşekkür

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Yıldırım’dan Bahçeli’ye teşekkür
TBMM Genel Kurulu'nda, AKP'nin Başkanlık anayasası teklifinin maddelerine geçilmesi, 338 oyla kabul edildi. Oylamadan sonra Başbakan'ın, Bahçeli'nin yanına giderek teşekkür etmesi dikkat çekti.

TBMM Genel Kurulu'nda, AKP'nin anayasa değişiklik teklifinin maddelerine geçilmesi, 338 oyla kabul edildi.

Başbakan Binali Yıldırım, oturduğu AKP sıralarından MHP'nin Genel Kurul salonundaki grup sırasında oturduğu yere giderek, Bahçeli'ye teşekkür etti.

Yıldırım ve Bahçeli, tokalaşmalarının ardından bir süre sohbet etti.

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