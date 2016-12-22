Yıldırım'dan El Bab'daki saldırıya ilişkin açıklama

El Bab'da 14 askerin şehit olduğu IŞİD saldırısına değinen Yıldırım, "Türkiye büyük bir mücadele içerisinde. Terörle mücadelemiz hem sınırlarımız içinde hem de dışında tüm şiddetiyle devam ediyor. Maalesef zaman zaman şehitlerimiz oluyor" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında El Bab'da 14 askerin şehit olduğu IŞİD saldırısına değindi.

"Dün El Bab'ı kuşatan silahlı kuvvetlerimizin kahraman askerlerine alçak terör örgütünün pususu ve intihar saldırısı neticesinde 14 yiğit evladımızı şehit verdik" diyen Yıldırım, şöyle devam etti:

"Yaralılarımız var. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Gazilerimize acil şifalar mevlamdan niyaz ediyorum. Dünyanın baş belası olan terör insanlığa karşı işlenen bir suçtur. Terörle mücadele, Türkiye'nin beka mücadelesidir, varlık mücadelesidir. Türkiye'nin birliğinin, beraberliğinin, kardeşliğinin daim olması adına verilen büyük bir savaştır. Birlik ve bütünlüğümüzü her zaman muhafaza edeceğiz, terörün Türkiye'yi vesayet altına almasına asla izin vermeyeceğiz."

Son dönemdeki terör saldırılarına değinen Yıldırım, şunları kaydetti:

"Terör örgütleri canları yandıkça asimetrik eylemlere başladılar. İstanbul ve Kayseri saldırısının ardından Rus Büyükelçi'ye yapılan alçak suikast ve Almanya'daki saldırı dünya olarak bu saldırıları doğru bir zeminde değerlendirme durumunu ortaya koyuyor. Teröre karşı hiçbir ülke biz güvenliyiz diyemez. Türkiye'nin maruz kaldığı terör saldırılarını sadece Türkiye'nin meselesi olarak görmek fahiş bir hatadır. ,

Bu terör örgütlerinin sadece Türkiye'yi tehdit ettiğini düşünenler sananlar yanılırlar. Terörle mücadelede ikircikli davranış bırakılmalıdır. Sizin teröristiniz kötü bizimki iyi anlayışı terörün daha da azmasına sebep olmaktadır.