Yıldırım'dan 'Güçlü Türkiye için ben de varım' kampanyasına tepki

Başbakan Yıldırım'ın, AKP Merkez Yürütme Kurulu'nda parti temsilcilerine 'evet' kampanyasına katılan rektör, kaymakam ve kamu yöneticilerini eleştirerek "Bu yaptıkları işgüzarlık, konuyu medyaya malzeme yapmasınlar" dediği öne sürüldü.

Başbakan Binali Yıldırım'ın, AKP Merkez Yürütme Kurulu'nda yaptığı toplantıda 'evet' diyeceğini açıklayan rektör, kaymakam ve kamuyöneticilerine tepki gösterdiği iddia edildi.



'Güçlü bir Türkiye için ben de varım' kampanyasına rektör, kaymakam ve kamu yöneticilerinin katılması eleştirildi. Başbakan Yıldırım da “Bu yaptıkları işgüzârlık. Bu konuyu medya malzemesi yapmasınlar” dedi. Bürokratların ve siyasilerin kutuplaştırıcı tavırlardan uzak durmaları için uyarıldığı belirtildi. Başbakan Yıldırım’ın da “Bu kampanya sanki çok iyi olmadı” ifadesini kullandığı öğrenildi.