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Yıldırım'dan 'Gümrük Birliği' tepkisi

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Yıldırım'dan 'Gümrük Birliği' tepkisi
Cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını cevaplayan Başbakan Yıldırım, Almanya'nın 'Gümrük Birliği' çıkışına tepki gösterdi.

Başbakan Binali Yıldırım, Cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Başbakan Yıldırım, "Biz Almanya'dan bu darbeye karışmış bulunan FETÖ mensuplarının barındırılmamasını, bunlara müsamaha gösterilmemesini, yargılanmak üzere Türkiye'ye iadesini istiyoruz. Almanya nasıl hukuk devletiyse Türkiye de bir hukuk devletidir. Hukukun içinde bunlar yargılanacak, karşılığını görecektir." dedi.

"ALMANYA'NIN TEK BAŞINA KARAR VERECEĞİ BİR KONU OLMAMALIDIR"

Binali Yıldırım, "Gümrük Birliği meselesi, Almanya'nın Avrupa Birliği adına tek başına karar vereceği bir konu olmamalıdır. Almanya, 'bütün Avrupa Birliği benden sorulur' havasında, birlik adına racon kesiyor. Bu doğru değil, birliğin kurumsal yapısına, ilkelerine, usullerine uymayan bir şeydir. Bir dayatma anlamına gelir." dedi.

 

 

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