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Yıldırım'dan ilginç açıklama

Yıldırım'dan ilginç açıklama
Cuma namazı sonrası soruları yanıtlayan Başbakan Yıldırım, tektip kıyafet sorularını önce Adalet Bakanı'na yöneltti daha sonra da "Gündemde bir şey yok, tatil yapın" dedi.
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