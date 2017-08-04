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Yıldırım'dan ilginç açıklama
Yıldırım'dan ilginç açıklama
Cuma namazı sonrası soruları yanıtlayan Başbakan Yıldırım, tektip kıyafet sorularını önce Adalet Bakanı'na yöneltti daha sonra da "Gündemde bir şey yok, tatil yapın" dedi.
04 Ağustos 2017 Cuma 16:10
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