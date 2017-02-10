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Yıldırım'dan referandum açıklaması

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Yıldırım'dan referandum açıklaması
Başbakan Yıldırım, "Cumhurbaşkanımız anayasa değişikliğini onayladı, dolayısıyla artık halk oylaması, diğer adıyla referandumun tarihi de netleşti. İnşallah 16 Nisan tarihinde referandum yapılacak" dedi.

Başbakan Yıldırım, "Cumhurbaşkanımız anayasa değişikliğini onayladı, dolayısıyla artık halk oylaması, diğer adıyla referandumun tarihi de netleşti. İnşallah 16 Nisan tarihinde referandum yapılacak. Meclisin hallettiği cumhurbaşkanımızın imzaladığı bu değişikliğin vatandaşlarımız tarafından da nihai tasdiki yapılacak." dedi.

Yıldırım, El Bab'da Rus uçağının kazaen TSK unsurlarının bulunduğu binayı vurmasına ilişkin şu ifadeleri kullandı: 

"Kremlin'in açıklamaları dün karşılıklı yapıldı. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Putin görüştüler. Bunun bir kaza olduğunu, duydukları üzüntüyü en açık şekilde ifade ettiler. Bundan sonra benzer kazaların yaşanmaması için gerekli koordinasyon, birlikte çalışmak için de her türlü tedbir alınacak. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyoruz." 

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